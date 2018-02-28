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Öğretmen, istismar iddiasıyla tutuklandı
Pamukkale ilçesinde 9 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir öğretmen, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, ilçedeki bir ilkokulda eğitim gören 9 öğrenci, sınıf öğretmeni F.A'nın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.
Bunun üzerine toplanan aileler, durumu okul yönetimine bildirerek F.A. hakkında şikayetçi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hakkında inceleme başlattığı F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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