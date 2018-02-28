|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İstanbul'da kuvvetli buzlanmaya dikkat!
İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2-5 dereceye düşeceği öngörüldüğünden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak ve yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar da hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2-5 dereceye kadar düşeceği öngörüldüğünden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Buzlanma ve don olayının, bu gece ve yarın Trakya'da şiddetli olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Bu haber 1,216 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI