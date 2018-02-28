İstanbul'da kuvvetli buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2-5 dereceye düşeceği öngörüldüğünden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak ve yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar da hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2-5 dereceye kadar düşeceği öngörüldüğünden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don olayının, bu gece ve yarın Trakya'da şiddetli olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.