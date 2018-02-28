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Samsun'da FETÖ şüphelisine gözaltı

Zanlının örgüte ait bilgi ve belgeleri sakladığı öne sürüldü
28 Şubat 2018 14:16
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Samsun'da FETÖ şüphelisine gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'ye ait bilgi ve belgeleri sakladığı iddia edilen Fahrettin Arif E. (44) yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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