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Samsun'da FETÖ şüphelisine gözaltı
Zanlının örgüte ait bilgi ve belgeleri sakladığı öne sürüldü
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ/PDY'ye ait bilgi ve belgeleri sakladığı iddia edilen Fahrettin Arif E. (44) yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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