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Kadıköy'de toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı
Kadıköy'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı. Araçlar, vinç yardımıyla kurtarıldı
Kadıköy'de saat 11.00 sıralarında Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu.
İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı.
Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı. Araçlar, vinç yardımıyla kurtarıldı.
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