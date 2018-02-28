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Gül: Hapiste olan 28 Şubat mağdurları yeniden yargılansın
11. Cumhurbaşkanı Gül, 28 Şubat mağdurlarına yeniden yargılanma yolu açılması önerisi getirdi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 28 Şubat mağdurlarına yeniden yargılanma yolu açılması önerisinde bulundu.
Gül, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.
Bugün 28 Şubat'ın üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatan Gül, mesajında şunları kaydetti:
"O zamanki olağanüstü dönemde brifinglerle yönlendirilen ve adil yargılama ilkesinden uzaklaşan mahkemeler birçok kişiye çok ölçüsüz cezalar verdiler. Bunlardan 600'e yakını hala mahkum. Mahkemeler yeniden yargılanma yolunu bu kişilere açarsa haksızlıkların geç de olsa telafisine imkan vermiş olurlar."
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