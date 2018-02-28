Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Van'a özel posta pulu basılacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından tasarlanan posta pulları, Posta ve Telgraf Teşkilatı'na (PTT) gönderildi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, makamında düzenlediği basın toplantısında, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Bu yıl Van'ın kurtuluşunun 100'üncü yılının kutlanacağını, bu kapsamda üniversite olarak birtakım etkinlikler yapmayı planladıklarını anlatan Battal, "100'üncü yılda 100 etkinlik sloganıyla 100 etkinlik planladık. Şu anda bu etkinliklerimize başladık ve bu etkinlikler yıl boyu sürecek. Etkinliklerimizi anlamlandırmak için bir logo çalışması yaptık ve Van'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı münasebetiyle bir logo seçtik. Seçtiğimiz logoyla birlikte 100 etkinliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Battal, PTT'ye de pul bastırma başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Van'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl münasebetiyle bugünü anlamlı hale getiren bir posta pulu bastıralım istiyoruz. PTT Genel Müdürlüğü bu talebimizi olumlu karşıladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmaları da PTT Genel Müdürlüğüne sunduk. Ek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Genel Müdürlük bu çalışmaları değerlendirecek ve buna bağlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar beğenilirse pul haline getirilecek." ifadelerini kullandı.