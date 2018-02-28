'28 Şubat'ta yapılanlar irtica ile mücadele değildir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'de yeni 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar ve 15 Temmuz'lar olmasın diye de en büyük demokratikleşme ve sivilleşme adımları hükümetimiz tarafından atılmıştır. Artık Türkiye'de kimse, demokratik hukuk devletini hiçbir zaman askıya alamayacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamasında şunları kaydetti:

"28 Şubat post modern darbesi, siyasi, demokrasi, hukuk, hak ve özgürlük, adalet, millet ve devlet tarihimizin ortak utancıdır; kara bir lekesidir; karanlık bir dönemidir.

İrtica ile mücadele adı altında 28 Şubat döneminde yapılanlar; irtica ile mücadele değildir; FETÖ ile ya da dini istismar eden diğer terör örgütleriyle mücadele ise hiç değildir. Örneğin; 8 yıllık kesintisiz eğitim, ÖSYS'ye girişte haksız katsayı uygulaması, 15 yaşını doldurmadan örgün Kur'an kursuna, 12 yaşını doldurmadan yaz Kur'an kursuna gitmenin yasaklanması, kesintisiz 8 yıllık eğitim ve konulan yaş sınırı engeli ile hafızlığın neredeyse imkansız hale getirilmesi, İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenlik hakkının alınması, diyanete ve din hizmetlerine müdahale edilmesi, yükseköğrenim, ortaöğretimde ve kamuda başörtüsü yasağının haksız ve hukuksuz uygulanması, dininin gereği başını örten kadınlara ortaöğretim ve yükseköğretim ile kamuda çalışmalarının yasaklanması, ailesinde sakallı veya başörtülü ya da namaz kılan biri olanların bazı kamu görevlerine alınmaması, irtica ile mücadele adı altında yapılan haksız ve yanlış örneklerden sadece bazılarıdır. Ama bunlar, irtica veya FETÖ ile ya da dini istismar eden diğer terör örgütleriyle mücadele hiç değildir. Aksine 28 Şubat döneminde yapılanlar, irtica ile mücadele adı altında; dinini doğru öğrenmek ve dinini doğru yaşamak isteyen samimi ve hasbi Müslümanlarla, dini değerlerle, dini eğitim veren okullarla ve dinin kamuda görünürlüğü ile aleni bir mücadeledir. 28 Şubat döneminin utanç duyduğumuz icraatları; haksız, hukuksuz ve adaletsiz karar ve uygulamaları, AK Parti hükümetleri tarafından bir bir kaldırılmıştır. 28 Şubat darbesini yapanlar, yargı önüne çıkarılmıştır.

Bugün hepsi yargı önünde, millet adına yargıya hesap veriyorlar. Türkiye'de yeni 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar ve 15 Temmuz'lar olmasın diye de en büyük demokratikleşme ve sivilleşme adımları hükümetimiz tarafından atılmıştır. Artık Türkiye'de kimse, demokratik hukuk devletini hiçbir zaman askıya alamayacaktır."

İlker Turak