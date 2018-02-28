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Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Sinop'ta bir kuru yük gemisinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sinop'un yaklaşık 15 mil açığında demirli bulunan kuru yük gemisinin kazan dairesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Deniz polisi botuyla gemiden alınan yaralı, Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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