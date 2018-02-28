Bekaroğlu: CHP, kimseyle gizli ittifak görüşmesi yapmamıştır

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "CHP'nin diğer muhalefet partileriyle gizli ittifak görüşmeleri yürüttüğüne dair haberler yalandır, böyle bir şey yoktur." dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 30 Ocak 2018 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'a, soru önergesi aracılığıyla, "Niçin Bakanlar Kurulu kararı ile PYD'nin terör örgütü ilan edilmediğini" sorduğunu, Yıldırım'ın ise bunu cevaplamak yerine algı operasyonu yaptığını iddia etti.

Başbakan'ın dün TBMM Grup Toplantısı'nda, "CHP'nin bazı milletvekilleri bir laf ortada dolaştırıyor. Neymiş hükümet PYD/YPG'yi terör örgütü kabul etmemiş. 28 Şubat 2015'ten beri tüm MGK toplantılarında terör örgütleriyle mücadele etme kararları aldık. Bunu her tarafa bildirdik. Gel gör ki CHP bunları duymamış. Bazı dost bildiklerimiz PYD ile iş tutuyor. Ama ana muhalefet partisine ne oluyor, niye aynı ağızla konuşuyor bunu anlamış değiliz..." dediğini belirten Bekaroğlu, Yıldırım'ın bu ifadeyle şahsını hedef aldığını ve kamuoyunu yanılttığını iddia etti.

CHP'nin diğer muhalefet partileriyle gizli ittifak görüşmeleri yaptığına dair haberlere değinen Bekaroğlu, "Bu yalandır, böyle bir şey yoktur." ifadesini kullandı.