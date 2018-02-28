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Fatih'te öğretmene taciz dayağı
Kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Fatih'te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö. veliler tarafından darp edildi.
İddialara göre, Fatih'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etti. Teklif karşısında şaşıran kız öğrenci durumu ablasıyla paylaştı. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti. Öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla okul yönetimine giderek durumu aktardı. Bu sırada bu yaşanan görüşmelerin duyulması üzerine öğrenci velileri ve öğrenciler okulun önünde toplandı. Toplanan öfkeli kalabalık kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö.'yü darp etti. Okulda çıkan kargaşanın üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan, öğretmene taciz dayağı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişi öğretmene tokat atarken, etraftakiler ise şahsa bağırıyor.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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