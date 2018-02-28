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YSK 549 memur alacak

Yüksek Seçim Kurulu lise, önlisans ve lisans mezunu toplam 549 memur alacak.
28 Şubat 2018 15:29
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YSK 549 memur alacak

Yüksek Seçim Kurulu lise, önlisans ve lisans mezunu toplam 549 memur alacak.

YSK'nın personel alımına başvuracak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

KPSS'den en yüksek puan alan 5 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

Başvurular 7 Mart ila 16 Mart tarihleri arasında alınacak.

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