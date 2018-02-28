Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" etkinliği kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Ömer Kurt'un da bulunduğu sanatçılar, Tarihi Antakya Uzun Çarşı'nda esnafla bir araya geldi.

Oktay Kaynarca, yaptığı açıklamada, "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" platformu olarak hiçbir siyasi amaçları olmadığını, Mehmetçik'le birlikte olmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Dışarıdan Hatay'da "savaş hali" varmış gibi anlatıldığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Kaynarca, "Uzaktan gösterildiği, anlatıldığı gibi değil, burada herkesin işi gayet yerinde, moralleri yüksek. Maşallah herkes işinde gücünde, bir sıkıntı yok. Biz onu gördük. Çok da memnun olduk, çok da güzel bir atmosfer var." dedi.

Çarşı esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçılar hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynarca, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapılması gerekliğinin dile getirerek "Zaten başından itibaren halkımızın da herkesin de kabul ettiği üzere yapılması gereken bir harekattı. Devletimizin, ülkemizin, memleketimizin bekası, sınırları doğrultusunda güvenliği açısından yapılması gereken bir harekattı. O yüzden de arkasındayız." diye konuştu.

Sanatçılar, sınır hattındaki karakolları ziyaret ederek Mehmetçik'le buluşacak.

Salim Taş