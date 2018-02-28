|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
ÖSYM, YKS sınav kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, YKS sınav kılavuzunu yayımladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2018- YKS Başvuruları Alınacak
2018-YKS başvuruları, 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2018-YKS Kılavuzunda yer almakta olup adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Bu haber 20,799 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI