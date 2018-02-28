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ÖSYM, YKS sınav kılavuzunu yayımladı

ÖSYM, YKS sınav kılavuzunu yayımladı
28 Şubat 2018 15:44
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ÖSYM, YKS sınav kılavuzunu yayımladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı
DUYURU
(28 Şubat 2018)

2018- YKS Başvuruları Alınacak

2018-YKS başvuruları, 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2018-YKS Kılavuzunda yer almakta olup adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018 Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu
Memurlar.Net
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