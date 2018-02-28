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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği belirlenen köy muhtarı Ahmet A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
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