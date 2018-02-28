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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Merkez Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 kişi tutuklandı
28 Şubat 2018 16:10
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 kişiden 13'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dört ilçedeki Şambayadı, Gülbahçesi, Meydan, Mestanzade, Gazipaşa, Hanedan, Gülpınar, Gürselpaşa, Sinnapaşa, Mithatpaşa, Kiremithane ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstleri ve adreslerini arayan ekipler, 275 gram kokain, bin 324 uyuşturucu hap, 1 kilo 620 gram esrar, iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 3 bin 665 lira ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı
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