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13 ilde 'ByLock' operasyonu: 8 gözaltı
"ByLock" kullandıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Kayseri merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya ve Hatay'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.T, E.A, E.S, G.Ö, M.K, A.D, M.A. ve F.D. gözaltına alındı.
Firari şüpheliler H.K, Z.S, A.B, F.Z.Ç, M.Ş. G.K. ile S.D'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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