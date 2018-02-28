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O üniversitenin kampüsü ihaleye çıkacak

Şişli'de Teşvikiye Mahallesi'nde ve Ihlamur Kasrının tarihi sit alanı sınırında bulunan Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü arazisi, 15 Martta ihaleye çıkacak. Kampüs alanı halen üniversiteye bağlı iki fakültenin kullanmında bulunuyor. Arazinin imarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut ve ticari birimler yapılmak üzere değiştirilerek 19 Şubatta askıya çıkarılmıştı
28 Şubat 2018 16:39
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O üniversitenin kampüsü ihaleye çıkacak

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi için yapılacak ihalenin ilk oturumu, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek. Uluslararası tekliflere açık olmayan ihaleye, konsorsiyumlar da katılamayacak.

KAMPÜS MALTEPE KÜÇÜKYALIYA TAŞINACAK

Bakanlığın hazırladığı yeni planın açıklama raporunda, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11 Nisan 2016'da imzalanan protokolde Marmara Üniversitesi mülkiyetinde yer alan Şişli Teşvikiye Mahallesi 405 ada 9, 14 ve 102 parsellerin 21 Haziran 2017'de TOKİye devredildiği ifade edildi. Dağınık halde bulunan Marmara Üniversitesi yerleşkelerinin bir araya getirilmesi amacıyla oluşturulan protokol gereği, Maltepe Küçükyalı mevkiindeki Orgeneral Kenan Evren Kışlası arazisinin, üniversiteye devredildiği belirtildi. Raporda, "Bu arazilerin bedeli karşılığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı tesisler ile üniversite yerleşkeleri TOKİ tarafından yapılacak olup, finansmanının üniversite arazileri üzerinde proje geliştirilerek sağlanması hedeflenmiştir" denildi.

RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN PLANLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Raporda, fakültelerin taşınması ile birlikte atıl hale gelecek ve Riskli Yapı kapsamına alınan yapılar hakkında ise "Bir taraftan riskli yapıların kaldırılması diğer taraftan kentin içinde atıl durumda bulunan alanların değerlendirilip canlandırılması ve kente kazandırılması amacıyla en uygun şekilde plan yaklaşım kararları getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'ÜNİVERSİTE ALANI' FONKSİYONU KALDIRILDI

Raporda ayrıca, "İmzalanan protokolde belirtilmiş olan gerekçeler sebebiyle, Üniversite Alanı fonksiyonu kaldırılarak 'Ticaret+Konut Alanı' ve 'Park' fonksiyonları getirilmiştir" denildi. Yeşil alan düzenlemesi ile ilgili ise "Alanın doğusu, Ihlamur Kasrı Doğal ve Tarihi Sit Alanına komşuluğu nedeniyle yeşil alan olarak planlanarak, sit alanına baskı oluşturabilecek yapılaşma unsuru engellenmiş, ayrıca konut alanı olarak planlanan bölgeden kaynaklı artan nüfusun yeşil alan ihtiyacı karşılanmıştır" ifadeleri yer aldı.

14 DÖNÜME TİCARET VE KONUT, 8 DÖNÜME PARK VE YEŞİL ALAN

Toplam 24 bin 548 metrekarelik inşaat alanının yüzde 58.2sini oluşturan 14 bin 245 metrekarelik bölüm ticaret ve konut, yüzde 36.8ini oluşturan 8 bin 856 metrekarelik bölüm park ve yeşil alan, yüzde 5.90lık kısmını oluşturan bin 447 metrekarelik bölüm ise ticaret alanı olarak düzenlendi.

KURUMLAR, ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Plan değişikliği ile ilgili görüşü alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından, "Dolmabahçe-Levazım Karayolu Tüneline ilişkin olarak uygulama aşamasında Altyapı Projeler Müdürlüğü ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nden görüş alınarak plan bütününde değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi. Görüşü sorulan İSKİ tarafından da "Plan sahası lhlamurdere Deresi'nin kısmen taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır" denilerek, önlem alınması gerektiği belirtildi. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ise yürürlükte olan plandaki yeşil alan miktarının korunmasını istedi.
Milliyet
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