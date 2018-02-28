2017'de 289 bin öğretmen yer değiştirmek için başvurdu

MEB 2017 yılında iki defa mazeret, iki defa da il içi ve iller arası istek tayinlerini yaptı.

Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, il dışı mazeret tayinlerinde, 2017 Ocak ayında yapılan müracaatların yüzde 83'ü karşılandı. Ancak aynı ayda il içi mazeret tayinlerinde başvuruların sadece yüzde 37'si karşılandı.

Bu tablo Ağustos 2017 mazeret tayinlerinde de aynen yaşandı. İl dışı mazeret tayin taleplerinin tümü karşılanırken, Ağustos ayı il içi mazeret müracaatlarının yüzde 31'i karşılanabildi. MEB, birikme nedeniyle Eylül 2017'de yeniden il içi mazeret başvurusu aldı. Burada ise talepleri yüzde 31'i karşılanabildi.

İstek üzerine yapılan yer değişikliklerinde de benzer bir tablo bulunuyor. Haziran 2017 il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde başvuruların yüzde 25'i karşılanabilirken, il dışı tayinlerde bu oran yüzde 61 oldu.

İŞTE BAKANLIK KAYITLARINDA YER ALAN 2017 VERİLERİ

Bakanlık kayıtlarında yer alan bir diğer veriye göre, 2017 yılında 14 bin 548 öğretmen emekli oldu. 4 bin 669 öğretmen ise istifa veya vefat etti. Yani 2017 yılında toplamda 19 bin 217 öğretmen bakanlık kadrolarından ayrıldı