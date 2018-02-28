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Kazara ateş alan silah oğlunu yaraladı
Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, babası gözaltına alındı
Düzce'de, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu yaralayan baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İstilli köyünde market çalıştıran N.B. (56), iş yerinde kendisine ait av tüfeğini temizlediği esnada silah aniden ateş aldı.
Silahtan çıkan saçmalar babasına yardım için iş yerine gelen O.B'ye (23) isabet etti. Karın boşluğundan yaralanan genç, çevredekiler tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Baba, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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