|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Akit TV sunucusuna istenen ceza belli oldu
Akit TV sunucusu Keser hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser'in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.
Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.
Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Sanık Ahmet Keser'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.Akit TV'nin o sunucusu istifa etti
Bu haber 5,540 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI