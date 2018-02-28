1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

RTÜK'ten Akit TV'ye program durdurma cezası

Üst Kurul, "Gün Başlıyor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verdi
28 Şubat 2018 17:21
Yazdır
RTÜK'ten Akit TV'ye program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Gün Başlıyor" isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, Akit TV'de yayımlanan ve sunuculuğunu Ahmet Keser'in yaptığı "Gün Başlıyor" isimli programın 26 Şubat tarihli yayını ele alındı.

Söz konusu yayında sunucu Keser'in "Afrin Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin sivilleri öldürdüğü" söylemlerine tepki olarak, "Niye öldürsün ki abi, zaten orada sivil olsa Türkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki... Bir kere varlık sebebini önce bir şöyle düşünelim, niye olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var." sözlerini sarf ettiği belirlendi.

Üst Kurul, Keser'in kişilere karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf ettiği kanaatine vardı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, söz konusu yayın için Akit TV'ye müeyyide uygulanması kararını aldı.

Bu kapsamda, kanala üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 932 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
01 Mart 2018 00:02		 28 Şubat'ta, okul müdürünün eşkıyalığı unutulmayacak
28 Şubat 2018 23:49
Diş hekimi tarihi eser kaçakçısı çıktı
28 Şubat 2018 21:33		 Hayatının şokunu yaşadı... Bagajdan servet gitti
28 Şubat 2018 20:17
Elazığ'da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti
28 Şubat 2018 19:04		 Samsun'da 2 polisi hastanelik eden 3 kişi serbest
28 Şubat 2018 18:09
Van'da kaza yapan minibüsten 60 kaçak çıktı
28 Şubat 2018 17:37		 Muğla'da öğretmene cinsel istismardan hapis
28 Şubat 2018 17:25
Yangında mahsur kalan 4 kişiyi sırtında taşıyarak kurtardı
28 Şubat 2018 17:17		 Akit TV sunucusuna istenen ceza belli oldu
28 Şubat 2018 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü kapatmak 1
üstat 3
tansu çiller 2
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 2
işkence 1
med-czr 2
çetin 2
salih müslim'in serbest bırakılması 1
evkur 1
SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 2
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam