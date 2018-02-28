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Muğla'da öğretmene cinsel istismardan hapis
Muğla'da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir öğretmene, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ali Y, müşteki E.E.Y. ile annesi Özge Y. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen Ali Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 25 yıl şerefimle bu mesleği tamamladım. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına hükmetti.
Özge Y, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ve ailelerin cinsel istismarı saklamamaları uyarısında bulundu.
Ortaokul öğrencisi E.E.Y'nin ailesinin şikayeti üzerine, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 7 Şubat 2017'de gözaltına alınan rehberlik öğretmeni Ali Y. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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