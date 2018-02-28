1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Teftiş, 2017'de, 17 bin kişi için idari teklifte bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2017 yılında toplam 830 dosyaya baktı ve 17 bin kişi hakkında teklif getirdi.
28 Şubat 2018 17:30
Yazdır
MEB Teftiş, 2017'de, 17 bin kişi için idari teklifte bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2017 yılında toplam 830 dosyaya baktı ve 17 bin kişi hakkında teklif getirdi.

Teftiş Kurulu Başkanlığının 2017 yılı çalışma raporuna göre, 2017 yılında 133 kişiye Uyarma, 374 kişiye Kınama, 7 bin 298 kişiye ise Aylıktan kesme cezası teklif edildi. Toplam 680 kişi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

Başkanlık 51 kişi hakkında adli telif getirirken toplam 8 bin 53 kişi hakkında ise yöneticilik görevinden alma ve yer değiştirme gibi idari teklifte bulundu.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 2,352 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan engelli öğrencilere 'okuma yazma cihazı' dağıtıldı
28 Şubat 2018 11:23		 Temel lise sayısı 1000'i aştı
27 Şubat 2018 09:30
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
27 Şubat 2018 09:15		 Okullarda kuru üzüm dağıtılacak
26 Şubat 2018 10:07
MEB, yönetici görevlendirme takvimini yayımladı
23 Şubat 2018 15:06		 Ders kitaplarındaki hataları 'YAY-BİS' çözecek
20 Şubat 2018 09:25
MEB el yazısı kararını değiştiriyor
16 Şubat 2018 11:35		 TEOG'un yerine gelen sistemde, yönetmelik yanlış mı yazıldı?
14 Şubat 2018 09:27
TEOG'un yerine gelecek yeni sistem belli oldu. İşte merkezi sınavla öğrenci alacak okullar
14 Şubat 2018 09:16		 TEOG, bu yıl da uygulanacak
14 Şubat 2018 08:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı!
Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu'nun kızı dairesini Güneş Gazetesine sattı
1 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Hayalimdeki 2053 Türkiye'si
Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü kapatmak 1
üstat 3
tansu çiller 2
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 2
işkence 1
med-czr 2
çetin 2
salih müslim'in serbest bırakılması 1
evkur 1
SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 2
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Salihli Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Jandarma Lojistik Hizm. Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Gürpınar SYDV Personel Alım İlanı
DSİ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam