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MEB Teftiş, 2017'de, 17 bin kişi için idari teklifte bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2017 yılında toplam 830 dosyaya baktı ve 17 bin kişi hakkında teklif getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2017 yılında toplam 830 dosyaya baktı ve 17 bin kişi hakkında teklif getirdi.
Teftiş Kurulu Başkanlığının 2017 yılı çalışma raporuna göre, 2017 yılında 133 kişiye Uyarma, 374 kişiye Kınama, 7 bin 298 kişiye ise Aylıktan kesme cezası teklif edildi. Toplam 680 kişi hakkında ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.
Başkanlık 51 kişi hakkında adli telif getirirken toplam 8 bin 53 kişi hakkında ise yöneticilik görevinden alma ve yer değiştirme gibi idari teklifte bulundu.
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