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Van'da kaza yapan minibüsten 60 kaçak çıktı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 60 yabancı uyruklu kaza yapan minibüste yakalandı
28 Şubat 2018 17:37
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Van'da kaza yapan minibüsten 60 kaçak çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollara yurda giren yabancı uyruklu şahısların Van Gölü'nden feribotla taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde göçmenleri taşıyan minibüsün ilçeye bağlı Mollakasım Mahallesi'nde devrildiği belirlendi.

Minibüsten 2'si yaralı Afganistan uyruklu 60 kişi çıktı. Minibüs şoförü gözaltına alındı.

Hastanede kontrolden geçirilen kaçaklar, Van Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı
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