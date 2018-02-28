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AFAD'dan gerçeği aratmayan tatbikat
Adana İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce binadan yaralı ve personel tahliyesi tatbikatı gerçekleştirildi
Adana'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen binadan yaralı ve personel tahliyesi tatbikatı gerçeği aratmadı.
AFAD ekipleri, Sivil Savunma Günü nedeniyle, Adana Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerekleştirdi.
Senaryo gereği, İstasyon Meydanı'ndaki TCDD 6. Bölge Müdürlüğü binasının dördüncü katından yaralı ve personel tahliyesi gerçekleştirildi.
Tatbikat nedeniyle Ziyapaşa Bulvarı bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
AFAD personelinin halatla yaralı tahliyesi tatbikatı izleyenlerden alkış aldı.
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