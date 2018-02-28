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Konya'da ilk müftü nikahı kıyıldı
Müftülere verilen resmi nikah kıyma yetkisi Konya'da ilk kez kullanıldı.
Konya Müftülüğüne müracaatta bulunan Emine Büşra Bilir ve Ahmet Cevher Erdemir çiftinin nikah merasimi müftülük binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
AKPINAR: MÜFTÜ NİKAHIYLA HAKSIZLIKLAR ORTADAN KALKACAK
Kırmızı cübbeyi ilk kez giyen ve çiftin nikahını kıyan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, "Bugün nikahının ilk merasimine bugün başlamış bulunuyoruz. Aslında imam nikahı bizim kültürümüzde olan ama devletin elinin ulaşmadığı yaylalarda köylerde insanımızın evlilik meselelerini kolay bir şekilde halletmek için yine devletin görevlisi imamlara verilen bir yetki idi. İmamlar devletin resmi kurumlarının olmadığı köylerde, yaylalarda defterlerine tescile derler sonra da şehirlerde bu kayıtları devletin resmi kayıtlarına aktarırlardı. dinihaber.com Ama daha sonra merdiven altı dediğimiz kenarda köşede imam olarak görülen kişilerin gizli saklı kıydıkları nikah yanlış uygulamalar ortaya çıkardı. Yanlış evlilikler dengi dengine olmayan evlilikler ortaya çıkıyordu. İnsanlar da nasıl olsa benim imam nikahım var diye yapmış oldukları haksızlığı örtmeye çalışıyordu. Bu uygulamayla bu yanlış teamül ortadan kaldırılmış olacak" dedi.
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