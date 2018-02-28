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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 161,20 liradan tamamladı
28 Şubat 2018 17:48
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 264,00 lira, Cumhuriyet altını 1.078,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 161,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 162,00 162,20 161,00 161,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.068,00 1.085,00 1.061,00 1.078,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 147,50 151,50 147,00 151,00
Lira(Tam) Ziynet 1.043,00 1.063,00 1.037,00 1.057,00
Yarım Ziynet 522,00 532,00 519,00 529,00
Çeyrek Ziynet 261,00 266,00 259,00 264,00
Anadolu Ajansı
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