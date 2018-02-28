'Okulların önünde uyuşturucu dağıtıldığı haberleri yalan'

Ankara Valiliği, son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialara açıklık getirdi.

Valilik, okulların önünde şeker görünümlü uyuşturucu dağıtıldığı haberlerine itibar edilmemesini istedi.

İŞTE VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Son günlerde İnternet ve sosyal medya üzerinden, Mamak ve Keçiören ilçelerimizde bulunan ilkokul ve ortaokullarda, şeker görünümlü küçük uyuşturucu madde dağıtıldığı yönünde, gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Paylaşılan fotoğrafların, yurt dışı kaynaklı ve İnternet ortamından alınmış farklı konulara ait olduğu görülmektedir.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda, Valiliğimiz tarafından okullar ve çevresinde her türlü tedbir alınmakta ve kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Yapılan çalışmaların başarılı olması açısından, vatandaşlarımızın şahit oldukları şüpheli kişi ve olayları, anında güvenlik kuvvetleri ile paylaşması, yapılan çalışmalara olumlu katkı sağlayacaktır.

Gerçek dışı paylaşımların amacının, kamuoyunda tedirginlik ve huzursuzluk yaratarak uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını engellemek olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple, sosyal medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.