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Malatya'da 65 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı
28 Şubat 2018 18:15
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Malatya'da 65 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, mütalaa verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üssü komutanlıklarındaki olaylara ilişkin Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın dokuzuncu duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık adına katılan avukat da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Çakmak Kışlası'nda görevli başçavuş Tarık Özmen, darbe gecesi saat 01.30 gibi mesaiye çağırıldığını anlattı.

Görevden önce televizyonlardan darbe girişimini öğrendiğini ve ona göre nizamiyeye gittiğini kaydeden Özmen, içeri gittiği anda üstlerinden giyinmesi ve silahlanması yönünde emir aldığını kaydetti.

Bahçeye indiği anda araçların ve askerlerin hazır olduğunu aktaran Özmen, "Adı Muhammet olan bir teğmen bana 'belediyeye gideceğiz' dedi. Ben de ona oraya giderse 'Elindeki G3'ü size monte ederler' diye cevap verdim. Bunun üzerine tekrardan beni 3 kere sarsarak gideceğimizi bağırdı. Ben de bu emrin kim tarafından verildiğini sormam üzerine sustu ve cevap vermedi." diye konuştu.

Altay Kışlası'nda görevli astsubay tanık Doğan Kaygusuz ise darbe girişimi gecesi kışlada yaşadıklarını anlatarak, kalkışmayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

- 65 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcı, tutuklu sanıklar dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş'ın TCK'nın 309. maddesi gereğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, bir önceki duruşmada tahliye edilen dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın ise darbeye teşebbüsten beraatine, silahlı terör örgütüne üye olmaktan cezalandırılmasını istedi.

Savcı Atlı, ayrıca aralarında eski albay, binbaşı, er ve erbaşların olduğu 60 sanık için de darbe gecesi yaşanılanlar nedeniyle aynı suçlamayla ağırılaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mütaalada, tutuksuz sanıklar Suat Özocak, Bülent Kuzucu, Murat Mutlu, Hasan Ayaz ve Seyit Aslan ile 4 er hakkında darbeye teşebbüsten beraati istendi.

Mustafa Sinan Soybaş için ise "silahlı terör örgütüne üyelikten" cezaladırılması istendi.

Mahkeme heyeti, mütalanın ardından avukat taleplerini dinledi ve duruşmaya ara verdi.
Anadolu Ajansı
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