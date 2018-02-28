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'Seçim ittifakı teklifi' Alt Komisyon'da kabul edildi

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren teklif, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi
28 Şubat 2018 18:25
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'Seçim ittifakı teklifi' Alt Komisyon'da kabul edildi

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Anayasa Alt Komisyonu'nda aynen kabul edildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz başkanlığında toplanan alt komisyon, kamuoyunda seçim ittifakı teklifi olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Alt komisyonda görüşmeleri tamamlanan teklif, aynen kabul edildi.

Teklifin yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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