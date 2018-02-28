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Akit TV sunucusu suçlamaları kabul etmedi

Programında kullandığı ifadeler üzerine hakkında dava açılan sunucu Ahmet Keser, savcıya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi
28 Şubat 2018 19:11
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Akit TV sunucusu suçlamaları kabul etmedi

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine, hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılan sunucu Ahmet Keser'in, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Keser'in, ifadesinde, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başladığından itibaren halkı birleştirici, orada mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve polisleri cesaretlendirici, onların motivasyonunu arttırıcı mahiyette konuşmalar yapılması gerektiğini devamlı söylediğini belirttiği bildirildi.

Söz konusu program öncesinde terör örgütü PKK yandaşlarının sosyal medya hesaplarını incelediğini ve daha önce Sur'da, Cizre'de yaptıkları gibi "Silahlı kuvvetler, sivilleri öldürüyor" şeklindeki algı operasyonunu gördüğünü dile getiren Keser'in, programda buna dikkati çekmek istediğini savunduğu kaydedildi.

Olayı daha iyi anlatabilmek maksadıyla kullandığı ifadelerden bir bölümünün ön plana çıkarılarak algı operasyonu yapıldığını öne süren Keser'in, "Programım bir bütün olarak ele alındığında kesinlikle bu tür bir söylemde bulunmadığım anlaşılacaktır" dediği öğrenildi.

"Maksadım asla halkı kin ve düşmanlığa tahrik olamaz." şeklinde savunma yapan Keser'in, şunları söylediği aktarıldı:

"(Zeytin Dalı) Harekatın hiçbir şekilde zaafa uğratılmaması gerektiğini söylüyordum. Programımda ayrıca, ülkemizin içinde barındırdığı, Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, Müslümanıyla, gayrimüslimiyle tüm insanların bir bütün olarak, birlikte hareket etmemiz gerektiğini, asla ayrıştırıcı ve düşmanca tavırlar içinde bulunmaması gerektiğini belirtmiştim. Teröristlerin bu algıya hizmet edebileceği, ülke içerisinde her yerden kişilerin olabileceğini, bunlara örnek olarak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Trabzon, Adana gibi isimleri zikrettim. TBMM'yi de içindeki terör kapsamında, üyelikleri de düşürülen milletvekillerini de kastederek bu şekilde söylemiştim. Verilen yerlere özgü birebir oraları hedef göstermiş gibi bir durum söz konusu değildir."

Ahmet Keser, "Benim asla belli bir gruba, kişilere yönelik yönelik olarak öldürme, onlara karşı suç işleme, onları tehdit etme, ülkeyi kaos ortamına sürükleyecek herhangi bir olayı kastetmem asla söz konusu değildir." ifadesini kullandığı belirtildi.

Bununla ilgili biraz sert bir üslupla, dikkat çekici bir örnekle TSK'nın asla sivillere silah doğrultmayacağını, sivilleri öldürmeyeceğine vurgu yaptığını dile getiren Keser'in, "Aynı düşünmesek de farklı düşüncede olan insanların durumlarını eleştirmekle birlikte asla onlara yönelik herhangi bir suç işlenmesini tasvip edici, teşvik edici bir durumum söz konusu olamaz. Eleştirilerimin ABD'nin kiralık katillerinin sosyal medya hesaplarına ve bu tür paylaşımlara yönelik olduğunu yayında da belirttim. ABD'nin kiralık katilleri olarak da dediğim şu anda Afrin'de Silahlı Kuvvetlere karşı savaşan PKK/YPG terör örgütleridir. Program içerisinde bazı cümleler ve kelimeler cımbızla ön plana çıkarılarak benim hakkımda yapılan algı operasyonudur. Kesinlikle ayrıştırıcı değil, aksine birleştirici, bu harekata destek vermek için yapılmış bir programdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dediği kaydedildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmişti.

Anadolu Ajansı
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