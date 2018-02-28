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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 8 kişi yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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