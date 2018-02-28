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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor
28 Şubat 2018 19:39
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, 1, 2 ve 3. viyadüklerle D-100 Karayolu'nun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak olan sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı
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