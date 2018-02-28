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Annesini ve üvey babasını öldüren sanığa hapis cezası
Antalya'da 6 yıl önce annesini ve üvey babasını öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Antalya'da 6 yıl önce öz annesini ve üvey babasını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fuat Erhan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve sanık avukatı katıldı.
Duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Erhan'ın 10 Temmuz 2012'de Salihli Açık İnfaz Kurumundan firar ettiğini, annesi Fidan Aktaş ile üvey babası Mustafa Aktaş'ın yaşadığı eve gelerek yağmalamak düşüncesiyle annesi ve babasının boğazlarını keserek öldürdüğünü kaydetti.
Sanığın, ölenlere ait altınları, cep telefonlarını aldığı ve daha sonra arkadaşlarının yardımıyla sattığı belirtilen mütaalada, sanık Erhan'ın Fidan Aktaş ve Mustafa Aktaş'ı "kasten öldürme ve nitelikli yağmalama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Son sözü sorulan sanık Erhan, bir diyeceğinin olmadığını belirtti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan'ın "kasten insan öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "nitelikli yağma" suçlarından da yine ayrı ayrı olmak üzeri 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 10 Temmuz 2012'de Fuat Erhan, açık cezaevinden firar ederek Antalya'daki öz annesi Fidan Aktaş ve üvey babası Mustafa Aktaş'ı öldürmüştü.
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