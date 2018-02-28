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Sosyal medyadan terör propagandasına bir gözaltı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen 4 kişi belirlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramalarda bazı materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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