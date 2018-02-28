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CHP'den yaralanan askerler için araştırma istemi

CHP, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlere yönelik sağlık hizmetlerinin araştırılması, eksiklikler varsa belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
28 Şubat 2018 20:30
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CHP'den yaralanan askerler için araştırma istemi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'nin güney sınırında ABD destekli ortaya çıkan oluşumlara karşı, 20 Ocak'ta Zeytin Dalı adıyla geniş kapsamlı askeri bir harekat başlatıldığı anımsatıldı.

Gerekçede, Zeytin Dalı Harekatı'nın, hedeflendiği üzere Afrin merkeze doğru sürdüğüne işaret edildi. Afrin'in etrafında hilal şeklinde bir bölgenin, TSK tarafından kontrol altına alındığının belirtildiği gerekçede, "Ülkemizin yakın geleceği ve istikbali açısından önemliliği tartışmasız bu harekatın başarıya uluşması, tahmin edilebileceği gibi canları pahasına sahada mücadele veren askerlerimize sağlanan imkanlarla paraleldir." denildi.

Tüm önlemlere karşın Zeytin Dalı Harekatı gibi geniş kapsamlı operasyonlarda yaralıların olmasının ve şehit verilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Ağır silahların kullanıldığı ve ülkemizin sınırları ötesinde yürütülen böyle bir harekatın en az yaralı ve şehitle tamamlanması, harekatın başarıya uluşması kadar önemlidir. Bu açıdan askerlerimizin yaralanması durumunda sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak hazır edilmesi olmazsa olmaz niteliktedir. Türkiye kamuoyu, askerlerimize, çatışmalarda yaralanmaları durumunda hangi yollarla sağlık hizmetinin ulaştırıldığına pürdikkat kesilmiş durumdadır. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerlerimizin öncelikle hangi hastanelere, hangi yollarla sevk edildiği konularına ilişkin başta bölgede görev yapan asker aileleri olmak üzere tüm kamuoyu bilgilendirilmelidir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaralanan askerlerimize yönelik sağlık hizmetlerinin araştırılıp varsa gerekli eksikliklerin belirlenerek, ilgili makamlara aktarılması için Meclis Araştırması açılması gerekir."
Anadolu Ajansı
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