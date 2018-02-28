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TÜRSAB'ın yeni yönetimi mazbatalarını aldı

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Bugün itibarıyla mazbatalarımızı aldık. Artık herkesin başkanıyız. Seçim sürecinde yaşadıklarımız geride kaldı. Gördüğünüz gibi rozetlerimizi değiştirdik. Hepimiz TÜRSAB'ın birer neferiyiz."dedi.
28 Şubat 2018 20:35
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TÜRSAB'ın yeni yönetimi mazbatalarını aldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bugün itibarıyla mazbatalarını aldıklarını belirterek, "Artık herkesin başkanıyız. Seçim sürecinde yaşadıklarımız geride kaldı. Bundan sonra hiçbir şekilde Eminci, Firuzcu, Başarancı, Hasancı gibi bir durumlarımız yok. Gördüğünüz gibi rozetlerimizi değiştirdik. Hepimiz TÜRSAB'ın birer neferiyiz." dedi.

TÜRSAB'ın 23'üncü Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun mazbata töreninde konuşan Bağlıkaya, seçim sürecinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, asıl görevin şimdi başladığını kaydetti.

Bağlıkaya, bugün itibarıyla mazbatalarını aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Artık herkesin başkanıyız. Seçim sürecinde yaşadıklarımız geride kaldı. Bundan sonra hiçbir şekilde Eminci, Firuzcu, Başarancı, Hasancı gibi bir durumlarımız yok. Gördüğünüz gibi rozetlerimizi değiştirdik. Hepimiz TÜRSAB'ın birer neferiyiz. Bu kurumun sürekliliği açısından hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Geliştirme, değiştirme ve yenileme gibi bir talebimiz vardı. Sloganımız değişimdi. Dolayısıyla bu değişikliği tamamlamak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Tüm iyi niyetimizle sektörümüze, memleketimize hizmet etmeye çalışacağız."

TÜRSAB'ın 23. Olağan Genel Kurulu'nun Divan Başkanı Talha Çamaş ise "Yönetime aday olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü onlar hep bu tansiyonu düşürücü oldular. Genel Kurulumuzu bize yakışır şekilde tamamladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çamaş, mazbataları Bağlıkaya'ya teslim etti.

"Türkiye'nin dünyada rekabete en hazır sektörü turizm"

Mazbata töreninin ardından Başkan Bağlıkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, turizmin paydaşları arasında çatı hedefine ilişkin sorusu üzerine Bağlıkaya, "Sorunlarımızı kendimiz halledecek durumda değiliz. Neden? Başka segmentteki arkadaşlara ihtiyacımız var. Aynı masada oturmadan bunun çözülemediğini gördük. Bir çatı yapılanma lazım. Bizim üstümüzde olsun anlamında değil. Çatı dediğimiz şey şu hepimizin temsilcilerinin olduğu bir üst kurul oluşturmak zorundayız, çünkü hedefimiz bir. Turizmi geliştirmek." yanıtını verdi.

Türkiye'nin potansiyelinin gerçekten yüksek olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Türkiye'nin dünyada rekabete en hazır sektörü turizm. Biraz sezonu yayacağız biraz da yurt dışı pazarlamamıza ağırlık vereceğiz." dedi.

Bağlıkaya, "Buraya gelen yönetimlerden çok daha akıllıyız, kimseye çalışmadı" demediklerini belirterek, sadece daha farklı bakış açısına sahip olduklarını anlattı.

TÜRSAB'ın ticari risklerini yok etmeyi hedeflediklerini aktaran Bağlıkaya, yapısal olarak finansal sıkıntıların çözülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Bağlıkaya, yönetmelik ve iç tüzük ile ilgili çok ciddi değişiklikler yapacaklarını belirterek, bu yapıyı temelden kurmak zorunda olduklarını söyledi.

2023 turizm hedeflerini anımsatan Bağlıkaya, buna karşılık çok basit bir şekilde yasal düzenleme beklediklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'un Onursal Başkan yapılması konusundaki önerilere ilişkin, şunları söyledi:

"Bizim yasamızda tanımlanmış böyle bir makam yok. Durup dururken sahte kahramanlar yaratmayalım, ikincisi buna 'rol çalma' denir. Burada seçilmiş bir yönetim var. Yönetimin ibra olmaması için oy verip 'onursal başkan yapacağız' demek nasıl oluyor? İbra olmamış bir başkana onursal başkanlık vermek gibi komik bir durum olabilir mi? İbra şudur; Genel Kurul bu yönetime hakkını helal etmedi. Bunun başka bir anlamı yok.

Biz aile içinde oturduk ailemizi son 2 yıldır yöneten yönetime hakkımızı helal etmedik. O mevzu orada bitti. Tarihimizde ilk defa lüzumsuz bir genel kurul ertelenmesi yapıldı. Ben samimi söylüyorum ki üzüldüm. 18 yıl hizmet etmiş başkanın bu şekilde gitmesine ben üzüldüm. Benim üzülmem onun hak etmediği anlamına da gelmez. Seçime katılımın bu kadar düşük olmasını beklemiyorduk. Ama rekor oy almayı bekliyorduk."

Anadolu Ajansı
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