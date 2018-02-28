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'15 Temmuz'u 28 Şubat'tan ayıramazsınız'

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evkuran: "28 Şubat ile 15 Temmuz arasındaki asimetrik ilişkiyi gözden kaçırmamalıyız. 15 Temmuz'u 28 Şubat'tan ayıramazsınız. Birisi ortalıyor, diğeri gelişine vuruyor"
28 Şubat 2018 21:08
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'15 Temmuz'u 28 Şubat'tan ayıramazsınız'

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran, 28 Şubat'ın 15 Temmuz'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, "28 Şubat darbesinin medya, iş dünyası ve üniversiteler dışında bir destekçisi daha varsa o da bu FETÖ yapılanmasıdır." dedi.

Evkuran, Çorum Belediyesi Kent Konseyince, Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesinin konferans salonunda düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbe" konferansında, 28 Şubat'ın, Türk toplumunun 1980 darbesinden bu yana karşılaştığı en büyük olaylardan biri olduğunu söyledi.

28 Şubat'ı 28 Şubat yapan en önemli olgunun, o dönem Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar olduğuna dikkat çeken Evkuran, kararların ardından eğitim sisteminde yaşanan değişikliklerden dolayı maddi durumu iyi olan muhafazakar insanların çocuklarını eğitim görmek üzere yurt dışına gönderdiklerini belirtti.

Evkuran, şöyle devam etti:

"O dönemde insanlar yurt dışında eğitim aldılar ve ben öyle tahmin ediyorum ki bugün terör örgütü FETÖ olarak adlandırdığımız grup da toplumda yaşanan bu infiale dair bir planlama yaptı. Çocukların yurt dışında barınması, korunması gerekiyordu. Dolayısıyla 28 Şubat ile 15 Temmuz arasındaki asimetrik ilişkiyi gözden kaçırmamalıyız. 15 Temmuz'u 28 Şubat'tan ayıramazsınız. Birisi ortalıyor, diğeri gelişine vuruyor. Bir tanesi mağdurlar kitlesi yaratıyor, diğeri o mağdurlara sahip çıkma iddiasıyla bambaşka bir iktidar alanı oluşturuyor. Lütfen bunu görelim."

Evkuran, FETÖ'nün 28 Şubat döneminde kendileri gibi düşünmeyen pek çok dindarı tasfiye ettiğini ve bu süreçten dini gruplar içerisinde güçlenerek çıkan tek grubun da FETÖ olduğunu dile getirerek, "28 Şubat darbesinin medya, iş dünyası ve üniversiteler dışında bir destekçisi daha varsa o da bu FETÖ yapılanmasıdır." dedi.

Son 10 yıllık sürecte yapılan değişikliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne kadar rahatladığının net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Evkuran, "Ordu, üniversiteler ve iş dünyası kendi işini yapmaya başladı. Profesyonel ve çağdaş bir toplumda yaşamak işte böyle bir şeydir. Askerin işini ben yapmamalıyım ya da benim işimi, eğitimcinin işini asker yapmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler izledi.

Anadolu Ajansı
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