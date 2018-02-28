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Şanlıurfa'da öğrencilerin hayallerinin tasarlandığı merkez

ŞANLIURFA'da, STEM Bilim Merkezi'nde eğitim gören üstün zekalı öğrenciler, hayal edip tasarladıklarını hayata geçiriyor.
28 Şubat 2018 21:38
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Şanlıurfa'da öğrencilerin hayallerinin tasarlandığı merkez

ŞANLIURFA'da, STEM Bilim Merkezi'nde eğitim gören üstün zekalı öğrenciler, hayal edip tasarladıklarını hayata geçiriyor.

50 öğrencinin eğitim aldığı merkezde güzel sanatlar, havacılık, 3D yazılım, akıl ve zeka oyunları, yaratıcılık, mekatronik, uzay bilimleri ve robotik gibi dallarda eğitim veriliyor. Merkezde üstün zekalı ve özel yetenekli çocuklara verilen eğitimle çocuğun motivasyonunu sağlayarak, geleceği yetişmiş yetenekli bir öğrenci yetiştirmek olduklarını dile getiren merkezdeki öğretmenlerden Hümeyra Turgut, atık malzemeden eğitim verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Merkezimizde öğrencilerimizin atık malzemeden yaptıkları plastik şişeden maket arabası ile dondurma çubuklarından uçak hazırladılar. Yine çubuklarla hazırlanmış bir tabanca mekanizması var. Burada öğrencilerimiz çok basit malzemelerle ilginç tasarım geliştirmeye çalışıyorlar. Yine atık malzemesiyle yapılan tasarımları öğrencilerimize hediye ediyoruz. Atık malzeme çalışmasında karton kutusu ip ve pipetle yapılmış robot el tasarımı var. Burada robot elin çalışma prensiplerini önce biz anlatıyoruz sonra öğrencilerimiz kendi kafalarına göre daha kullanışlı hale getiriyorlar. Bu robot elin çalışma prensibini alan bir öğrenci gelecekte iyi bir mühendis olabilir. STEM açılımı zaten fen mühendislik ve eğitimi bir arada kullanabilmektir. Bizde burada hem attık malzemelerden hem de daha kolay bulanabilir malzemelerden mekanik anlamda çalışabilen maketler yapmayı planlıyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde öğrencilerimiz ileriki hayatlarında mühendislik alanında ürün üretimi alanında gelişebiliyorlar. Eğitimlerimiz sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Bizde burada süreci değerlendirip ürünü oluşturan öğrencileri yetiştirmeyi planlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz bir şey tasarlıyorlar. Burada malzemeleri toplayıp birleştirmeyi öğreniyorlar. Şanlıurfalı öğrenciler en çok 3D yazılımı seviyorlar. Öğrencilerim çok meraklı ve ilgililer buradan eğlenerek ayrılıyorlar. "

YARATICI FİKİRLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

STEM Bilim Merkezi'ne gelen öğrencilerin burada büyük bir keyif aldıklarını ifade eden öğretmen Ferhat Selişter ise öğrencilerin 3D yazılımıyla yaptığı tasarımların baskısını aldırdıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle yaptığımız tasarımlar tamamen öğrencilerimizin kendi tasarladıkları yaratıcı fikirlerinden ortaya çıkıyor. Her öğrenci kendine özgü bardağını tasarlıyor. Bir robot yapacağımız sırada bunun üç boyutlu parçalarını tasarlayarak, onları bütünleştiriyoruz. Şimdi robot bir kol üzerinde çalışıyoruz. Onu Ardinyo programı üzerinden harekete geçireceğiz. Yine yapı setleriyle öğrencilerimizle model inşa ediyoruz. Öğrencilerimiz bir mühendismiş gibi köprülerini oluşturup onu en sağlam bir şekilde nasıl dizayn edeceklerini beraber yapıyoruz. Bu esnada öğrenciler fen derslerinde öğrendikleri bilgileri burada somut şekilde hayatta geçirmiş oluyorlar. Öğrencilerimiz bu merkezden gerçekten çok keyif alıyorlar" diye konuştu.

Robotik kodlama üzerinde eğitim veren Umutcan Karkış, öğrencilere 3 boyutlu tasarım eğitimi verip, yapılan tasarımları kodladıklarını dile getirerek, "Hayal ettikleri ve ortaya koydukları ürünleri hareket ettirmeye gayret ediyoruz. Bunun için elektronik kodlama ve Ardino gibi sistemler kullanıyoruz. Yine Legolarla eğitim veriyoruz. Bunlar hazır materyallerle kullanılan eğitimlerdir. Bu eğitimler çok fazla eleştiri alıyor. Ben bu eleştirilere eğitimli biri olarak cevap vermek istiyorum. Bu eğitimde öğrenciler öncelikle günlük kullandıkları makinaların çalışma prensiplerini öğreniyorlar. Bunları analiz etmeleri daha da kolaylaşıyor. Bir öğrenci bir araç sileceğini arabasında görüyor. Ama alt planda çalışan sistemi görmüyor. Bu durumda öğrenci kendi silecek yaparak, sileceğin nasıl çalıştığını görerek, oradaki sistemi farklı bir yere entegre etmesi daha kolay oluyor" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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