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Öğrencilerden Jandarmaya ziyaret

TOKAT'ta ana sınıfı öğrencileri gözetmen öğretmenler eşliğinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
28 Şubat 2018 21:43
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Öğrencilerden Jandarmaya ziyaret

TOKAT'ta ana sınıfı öğrencileri gözetmen öğretmenler eşliğinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ana sınıfından 18 öğrenci 3 öğretmenleri eşliğinde Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tam donanımlı JÖH, Jandarma Trafik ve köpek timleri öğrenciler için gösteri sundu. Öğretmen ve öğrencilere jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler verildi. Ziyarete gelen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaret sonunda öğrencilere yap-boz ile Jandarma görselleri bulunan çıkartmalar dağıtıldı.
Doğan Haber Ajansı
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