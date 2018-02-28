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Şırnak'ta açılan kütüphaneye şehit polisin adı verildi

ŞIRNAK'ta, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan Z Kütüphane'ye, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Osman Belkaya'nın adı verildi.
28 Şubat 2018 21:48
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Şırnak'ta açılan kütüphaneye şehit polisin adı verildi

ŞIRNAK'ta, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan Z Kütüphane'ye, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Osman Belkaya'nın adı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle 81 ilde yürütülen çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı (ÇOGEP) kapsamında Şırnak merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Z Kütüphane'nin (Zenginleştirilmiş Kütüphane) açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Kütüphaneye Şehit Polis Memuru Osman Belkaya'nın adı verildi.

Açılışında konuşan Vali Aktaş, gençleri suçtan uzak tutmak ve tarih bilinçlerini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kütüphaneler ile gençlerimizin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, verimli zaman geçirmelerini, suç ortamlarından uzak kalmalarını ve tarih bilinci ile geçmişimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim ortamlarında eğitim, öğretim hizmetlerine ulaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca 81 ilde kurulan tüm kütüphanelerimize bayraklaşan kutsal vatan topraklarının müdafaası için canla, başla mücadele ederken görevi başında şehadete yürümüş aziz şehitlerimizin isimleri verilmektedir. Bugün açılışını yapacağımız merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki kütüphanemize de 24 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ta görevi başında bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Yozgat nüfusuna kayıtlı Şehit Polis Memuru Osman Belkaya'nın ismi verilmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Açılışın ardından Vali Aktaş, Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler ile özel bir toplantı yaparak talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Doğan Haber Ajansı
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