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Mahallenin kedileri imamın yolunu gözlüyor

Kırşehir'de imamlık yapan Ercan, 5 yıldır görev yaptığı caminin çevresindeki sokak kedilerini besleyerek hayvan sevgisi konusunda örnek bir davranış sergiliyor.
28 Şubat 2018 21:53
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Mahallenin kedileri imamın yolunu gözlüyor

Kırşehir'deki bir camide görev yapan imam, cemaatine karşı yerine getirdiği vazifelerinin yanında sokak kedilerini elleriyle besleyerek örnek bir davranış sergiliyor.

Dinekbağı Mahallesi Suludere Camisi imam hatibi Alparslan Ercan, her gün çarşıya giderek sokak kedileri için esnaftan tavuk parçaları topluyor. İkindi vakti Ercan'ın elleriyle beslediği kediler, alıştıkları imamı sesinden, görüntüsünden hatta arabasının çıkardığı sesten dahi tanıyarak cami önünde toplanıyor.

Bazen sayıları 40'u bulan kedileri elleriyle besleyen Ercan'ın bu davranışından çok etkilenen cami cemaati de ona bu örnek davranışında destek veriyor.

Suludere Camisi'nde 5 yıldır görev yapan Ercan, AA muhabirine, göreve başladığında tek katlı bahçeli evlerin bulunduğu mahallede kedilerin çokluğunun dikkatini çektiğini söyledi.

Bahçelerin kediler için ideal bir barınma ortamı olduğuna işaret eden Ercan, dini değerleri, içinde bulunduğu medeniyet ve yetiştiği kültür itibarıyla hayvanlara da en az insanlar kadar sevgi beslediğini anlattı.

Kış şartlarında kedilerin beslenmelerini dert edinmesiyle bu hizmete başladığını ve 5 yıldır aksatmadan kedilere yemek getirdiğini dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"Mahallemiz müstakil bahçeli evlerden müteşekkil olduğu için hayvanlar için ideal bir barınma ortamı sağlıyor ama sayıları biraz fazla olduğu için bu kış ortamında yiyecek bulmakta zorluk çekiyorlar. Biz de burada hayvanlara yiyecek desteği vermek istedik. Kasaplardan kilosu 1-2 liradan tavuk parçaları alıyorum. Bu bana ayda yaklaşık 50 liralık bir maliyet getiriyor ama hayvanlar için de hayatta kalmak gibi büyük bir getirisi var. Çok büyük bir meblağ değil ama bu vesileyle hayvanların kışı rahatlıkla atlatmasını sağladık."

Günde bir veya ihtiyaç halinde iki defa kedilere yiyecek getirdiğini aktaran Ercan, cami çevresinde 30'a yakın kedi bulunduğunu, kış aylarında sayılarının 40'a kadar çıktığını, karınları acıkan kedilerin caminin etrafında toplandığını vurguladı.

Mahalledeki kedilerle arasında ayrı manevi bağ oluştuğuna işaret eden Ercan, şunları kaydetti:

"Kediler kendilerine bakım yapanı biliyorlar. Ezan okunmaya başlayınca beni uzaktan görünce toplanmaya başlıyorlar hatta arabamın sesinden bile biliyorlar. Hemen caminin önüne geliyorlar. Caminin karşısında lojman var, bazen oraya toplanıyorlar. Beni karşıdan gördüklerinde hareketlenmeye başlıyorlar. Tayinim çıkarsa kedi seven bir imamın gelmesi için dua edeceğim çünkü sokak hayvanlarını barındırmak, beslemek kültür ve medeniyetimizin gereği, dinimizin emri. Medeniyet böyle bir şey."
Anadolu Ajansı
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