'Resmi hizmete mahsus' bisikletiyle evrak dağıtıyor

Burdurlu 61 yaşındaki Şerafettin Acar, 38 yıllık devlet memuru. Yıllardır yürüyerek yaptığı evrak dağıtımı işini, yaklaşık 2 yıl önce Sağlık Bakanlığının projesi kapsamında tahsis edilen bisikletiyle sürdürüyor.

Her sabah erkenden kalkıp günlük tıraşını olan Acar, takım elbisesini giyip eşi ve 3 çocuğu ile vedalaştıktan sonra evinin önünde kilitli duran "resmi hizmete mahsus" bisikletiyle işe gidiyor.

Acar, çalıştığı kurumdan o gün dağıtması gereken evrakı alıp tasnif ettikten sonra çantasına dolduruyor. Sırtında çantasıyla bisikletine atlayan Acar, tek tek dolaştığı devlet kurumları, bankalar ve PTT'ye evrak bırakıyor.

Acar trafikte seyrederken bisikletin üzerindeki "resmi hizmete mahsustur" yazısı vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Çevre kirliliği olmuyor"

Güzergahı üzerindeki vatandaşların yakından tanıdığı Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bisikletle çevre kirliliği olmuyor, park sorunu ortadan kalkıyor. Spor ve tasarruf amaçlı devletimize de katkı olması açısından kullanıyorum." dedi.

Bisikleti sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Acar, gelişmiş ülkelerde bu aracın yaygın kullanıldığını, bu kadar merak uyandırmaması gerektiğini söyledi.

"Tasarruf sağlıyoruz"

Burdur Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ramazan Erdim, bisikletlerin Sağlık Bakanlığının projesi kapsamında valilik tarafından kamu kurumlarına verildiğini anımsatarak, "Biz de bu bisikleti nasıl değerlendirelim, evrakımızı bankalara, PTT'ye, valiliğe ve diğer kamu kurumlarına bu bisikletle dağıtabilir miyiz' diye düşündük. Evrak memurumuzun da bu konudaki düşüncesini aldık o da dağıtabileceğini söyledi. Bu şekilde başlamış olduk. Evrakımız şehir içindeki kurumlara evrak memurumuz Şerafettin bey tarafından yapılıyor." diye konuştu.

Evrakı bisikletle dağıtarak kurum aracını gereksiz yere kullanmadıklarını, tasarruf sağladıklarını vurgulayan Erdim, personelini özverili çalışmasından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Örnek insan

Esnaf Osman Sayar ise bisikletle evrak dağıtan memur Acar'ı uzun süredir tanıdığını, çok renkli bir kişilik olduğunu belirterek, "Bisikletle evrak dağıtması devletimiz açısından çok güzel bir şey. Kurumun gideri azalıyor. Ayrıca bisiklet günlük yaşamda kolaylıkla kullanılan bir araç olduğu için sağlık açısından da önemli. Şerafettin bey yaşına rağmen gerçekten her gün bisikletin üzerinde resmi dairenin evrakını dağıtıyor." dedi.

Taksici Adnan Sayar da Acar'ı yıllardan beri tanıdığını dile getirerek, Acar'ın evrakını önceden yürüyerek, yaklaşık iki yıldır ise bisikletle dağıttığını, örnek bir insan olduğunu söyledi.