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Vatandaşın imdadına 'Hızır' gibi yetişiyorlar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 2 ayda 15 bin 142 hane ziyareti yapıldı, oluşturulan "Alo Hızır Acil"e gelen çağrılar üzerine 2 bin 684 sorun çözüme kavuşturuldu.
28 Şubat 2018 22:18
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Vatandaşın imdadına 'Hızır' gibi yetişiyorlar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince hayata geçirilen "Kayapınar Hızır Projesi" kapsamında, 2 ayda 15 bin 142 hane ziyareti yapıldı, oluşturulan "Alo Hızır Acil"e gelen çağrılarla tespit edilen 2 bin 684 sorun çözüldü.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ozan Balcı öncülüğünde 2 ay önce "Kayapınar'da çalınmayacak kapı gidilmeyecek ev kalmayacak" sloganıyla "Kayapınar Hızır Projesi" hayata geçirildi.

Ekipler, misafir oldukları evde, kamu kurum ve kuruluşlarından duyulan memnuniyet ve beklentileri, anında karşılanması gereken gıda, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları tespit ediyor.

15 bin 142 hane ziyaret edildi

Tespit edilen sorunlar, aralarında belediyenin ilgili birimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçe müftülüğü, ilçe sağlık müdürlüğünden uzman kişilerin katılımıyla haftalık gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerle çözüme kavuşturuluyor. Öte yandan proje çerçevesinde oluşturulan "Alo Hızır Acil" iletişim hattına gelen çağrılarla aktarılan sorunlar da uygulama ekiplerine iletiliyor. Şimdiye kadar 15 bin 142 hane ziyareti ve Alo Hızır Acil'e gelen çağrılarla birlikte tespit edilen 2 bin 684 sorun çözüme kavuşturuldu.

Proje çerçevesinde 8 ayda ilçedeki yaklaşık 64 bin hanenin ziyaret edilmesi hedefleniyor.

"İnsanların meselelerini dert ediniyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Vatandaşın kapısı çalındığında "Belediye ve kaymakamlık olarak 'Biz sizin emrinizdeyiz, sizinle beraberiz, sizi önemsiyoruz, dertlerinizi yüreğimizde hissediyoruz, problemlerinizi dinlemekten mutlu oluyoruz" dediklerini aktaran Balcı, "Buradaki işlemlerimi devlet ve millet adına, devletin gerçek sahibi millet adına yapıyorum. Millete hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Devlet olarak vatandaşın yanındayız, insanların meselelerini dert ediniyoruz. Onları çözmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yapılan tespitler ve talepler doğrultusunda, farklı engelli gruplarına yönelik anaokulu, meslek ve iş merkezleri, üstün zekalı çocuklar için merkezlerin, hazırlanan projelerle hayata geçirileceğini bildiren Balcı, vatandaşların bireysel taleplerinin karşılanması dışında, okullarda müzik, resim odaları ile çok sayıda zenginleştirilmiş kütüphane de oluşturulduğunu kaydetti.

"Hiç kimse aç yatağa gitmesin"

Ev ziyaretlerinde kamu kurumları hizmetlerinden beklenti ve taleplerin yanında anında yapılması gereken yardımları da tespit ettiklerini ve bunlara anında müdahale ettiklerini aktaran Balcı, şöyle konuştu:

"Bazen bir musluğun tamir edilmesi, yaşlı bir ninenin tırnağının kesilmesi, yaşlı bir dedenin banyosunun yaptırılması, evin badanasının yapılması buna dahil. Amaç, 'Bir ve beraberiz devlet ve millet olarak yanındayız. Sıkıştığınız zaman 'Hızır' gibiyiz. Hazırız, nazırız, Hızır'ız. Bütün ekip olarak milletimizin emrindeyiz. Projede, 100 kişi görev alıyor."

Devletin ana görevlerinin başında güvenlik geldiğini, aynı zamanda kimseyi aç ve açıkta bırakmamanın da görev olduğunu belirten Balcı, "Aç, açıkta kimse olmamalı. Bir derdi, bir sıkıntısı olan 'devlet de kaymakamlık da vakıf da benim' diye rahat başvurabilmeli ve ihtiyaçları da derhal karşılanmalı. İstiyorum ki hiçbir çocuğumuzun kışın ayakları üşümesin, sırtı donmasın, hiç kimse aç yatağa gitmesin. Bir kişinin bile mağdur olmasına gönlümüz razı olmaz." diye konuştu.

"Onların dertlerini dert ediniyoruz"

Bunun çok geniş ve kapsamlı bir proje olduğunu anlatan Balcı, şöyle dedi:

"İçinde yetim ve öksüz, anne ile babası tarafından terk edilmiş, engelli ile şehit ve gazi çocuklarımıza kadar yakından ilgilenen bir proje. Çölyak hastası çocuklardan evde eğitim alan özel engelli çocuklarımıza kadar, kimsesiz yaşlılarımızdan biçare insanlarımıza kadar onları sarıp sarmalayan devlet ve millet olarak onların yanında olduğumuzu ifade eden bir proje. Devletin milletin imkanlarını birbirinden çok kıymetli değerli hemşehrilerimize uyguluyoruz, onların dertlerini dert ediniyoruz."

Balcı, projenin tanıtılması için yaklaşık bin kişiden oluşan kapıcı ve apartman yöneticileri toplantısı gerçekleştirdiklerini ve problemi olanların hızlı bir şekilde iletişim kurması için whatsApp hattı kurduklarını dile getirdi.

Proje Yöneticisi Mustafa Çelik de gıda, ısınma, barınma ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda gelen çağrılara, muhtarlar, sahadaki ekipler, sorgulama sistemi ve komşular üzerinden yaptıkları tespit üzerine hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ifade etti.

"Çağrı geldikten sonra ekiplerimiz hemen olaya müdahale ediyor. Hızır gibi evin kapısında bitiyorlar." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle dedi:

"İhtiyacını çok hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Şu ana kadar whatsApp üzerinden 500'e yakın ihbar aldık ve bunlara müdahale ettik. Bunlardan 400'e yakını doğru çağrılardı. Gerçekten ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılıyoruz."

Evi yanan vatandaşa inşaat malzemesi

Kaldırım Mahallesi'ndeki evi yanan 5 çocuk babası Mehmetşah Şahin ise acil çağrısına karışılık veren ekibin, tekrar ev yapabilmesi için tuğla, çimento, kum ve demir gibi inşaat malzemesi verdiğini söyledi.

Şahin, "Allah razı olsun devletimizden ve milletimizden yardımcı oldular. Bize gıda ve giysi malzemesini de getirdiler. Kızılay da battaniye ve soba getirdi. Hızır ekibi geldi, mağduriyetimizi gördü, hemen yardım ettiler. Onlar olmasaydı şu an dışarıda olurduk. Evim küçüktü. Bana verilen malzemeyle yanan evimin 4 katı büyüklüğünde ev yapacağım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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