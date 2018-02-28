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Karabük'te bir okulun spor salonunun çatısı uçtu

Safranbolu ilçesinde fırtına nedeniyle bir okulun spor salonunun çatısı kısmen uçtu
28 Şubat 2018 22:33
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Karabük'te bir okulun spor salonunun çatısı uçtu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırtına dolayısıyla okul çatısının bir kısmı uçtu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Köşk Sokak'ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü.

Çatının uçan sacları elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen TEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Çatının uçma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, fırtına dolayısıyla çatıda bulunan sacların bir anda uçarak elektrik tellerine çarpması yer alıyor.

Öte yandan Esentepe Mahallesi Camialtı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına yanındaki 7 katlı inşaatın duvarı yıkıldı.

Hasar oluşan apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle polis ekiplerince boşaltıldı.
Anadolu Ajansı
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