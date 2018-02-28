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Twitter'a 'kaydet' özelliği geliyor

Twitter, geçtiğimiz yıldan bu yana testlerini sürdürdüğü "Bookmarks" (Yer İmleri) özelliğini devreye soktu
28 Şubat 2018 22:43
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Twitter'a 'kaydet' özelliği geliyor

Mikro sosyal ağın uzun zamandır beklenen yeni özelliği yayınlandı. Kullanıcılar, Bookmarks özelliği sayesinde beğendikleri veya hatırlamak istedikleri tweet'leri arşivleyebilecek. Kaydedilen tweet'ler, retweet'lenen ve beğenilenlerin aksine diğer kullanıcılara gösterilmeyecek.

Kullanıcılar uzun yıllardır Twitter'dan benzer bir özelliği talep ediyordu. Sosyal ağdaki içeriklerin artışı, kullanıcıların o an okuyamayacakları kadar fazla şey görmelerine ancak hepsini kaydedememelerine sebep oluyordu. Bookmarks özelliğinden önce bir içeriği kaydetmek isteyen kullanıcıların, söz konusu tweet'i beğenmekten başka bir seçeneği yoktu ki bu da beğeninin diğer kullanıcılara gösterilmesini kabul etmek anlamına geliyordu.

Artık kullanıcılar, beğendikleri veya daha sonra okumak istedikleri tweet'leri yalnızca kendilerinin görebileceği şekilde kaydedebilecek. Yeni Bookmarks özelliğini kullanarak tweet'leri kaydetmek için, tweetler'in altında bulunan "paylaş" tuşunun açtığı menüden kaydet seçeneğini işaretlemek yeterli.

Kaydedilen tweet'ler ise Twitter'ın mobil uygulamasındaki sol açılır menüde (Listeler ve Anlar gibi seçenekleri bulunduran) yer alan yeni Kaydedilenler sekmesinden görülebiliyor.

Dünya çapında devreye sokulan yeni özellik Twitter'ın güncellenen iOS ve Android uygulamalarının yanı sıra mobile.twitter.com adresinden de kullanılabiliyor.
Habertürk
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