|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İstanbul'a sürücüsüz otobüs geliyor
Toplu taşımada yeni bir dönem başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücüsüz otobüsler için harekete geçiyor. 12 ülkede test edilen sürücüsüz otobüsler İsviçre, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde kullanılmaya başlandı. Test süreleri başarıyla geçerse kısa süre sonra Türkiye'de de göreve başlayacak.
Bu haber 710 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI