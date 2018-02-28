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Kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdı

Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtarak 68 yaşındaki dolandırmaya çalışan şahıs tutuklandı.
28 Şubat 2018 23:03
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Kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırdı

Olay, 26 Şubat Pazartesi günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde M.Ş. adlı 68 yaşındaki kadını telefonla arayarak kendisini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtan İ.Ç.(21), yaşlı kadından ait evi FETÖ/PDY örgütü üyelerinin satmaya çalıştığını, şahısları yakalamak için eve göndereceği emlakçıya evini satıp parayı da kendisinin göndereceği sözde tim görevlisine teslim etmesini istedi.

Durumdan şüphelenen kadının ihbar etmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadınla birlikte evine giderek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri evde beklerken evin önüne gelen İ.Ç. telefon açarak, parayı teslim almaya geldiğini söylediği anda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç. öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan İ.Ç.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

İhlas Haber Ajansı
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