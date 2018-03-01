Diyanet'in Şanlıurfa mülakat komisyonunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Bir aday, Diyanet'in Şanlıurfa'da oluşturduğu mülakat komisyonunun yaratmış olduğu haksızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdı. İşte o mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektuptur

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31.12.2017 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticisi alımına 97,74 DHBT Puanı ile Türkiye 5. si olarak başvuru yaptım. Fakat 01.02.2018 tarihinde mülakata girdiğim Şanlıurfa 4. Komisyon tarafından mülakat odasına girdiğim ilk anda komisyon başkanının ''Senin puanın buraya kadar geçer, bundan sonrasında biz ne istersek onu yaparız'' ithamıyla karşılaştım. Bu ithamlara cevap vermedim ve sorulan Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma, Ezber, Kıraat, İlmihal ve Tecvid sorularını hatasız olarak cevapladım. Fakat 23.02.2018 tarihinde açıklanan mülakat sınavı sonucunda 73,3 mülakat puanı verilerek sınavdan elendiğimi gördüm.

Komisyon başkanının mülakat boyunca ilmi konularda bir açık bulamaması ve sorduğu sorulara doğru cevaplar alması üzerine ''Medd-i Tabii'ye Medd-i Dabii de, Harf-i Muhaffefe'ye Harf-i Muhaffef de yanlış söylüyorsun'' gibi gerçekte de doğru olmayan ve amacı aslında bilgiyi ölçmek ve seviye belirlemek değil de tamamen mağdur etmek olduğu izlenimi veren ifadeler kullanması, komisyon tarafından şeffaflık, liyakat ve en önemlisi ''Hak Edene Hakkını Verin'' düsturunun çiğnenerek keyfi uygulamalarla mülakatların yapılmasına ve haksızlığa uğramama sebep olmuştur. Sınava başvuru esnasında ve başvuru sonuçlarının yayınlanmasında hiçbir adayın mülakata çağrılan bir başka adayın DHBT puan ve sıralamasını, sınav sonucunda ise mülakat puan ve sıralamasını bilmemesi, DHBT puanı ve sıralaması ile mülakat puanı ve sıralaması hakkında karşılaştırma yapmasına imkan verilmemesi ve bu konuda şeffaf bir listenin yayınlanmamış olması sınavın şaibeli bir şekilde yapıldığı; objektiflikten, nesnellikten, liyakattan ve Din ve Diyanet kurumunun hak edene hakkını verme düsturunu yerine getirmekten uzak olarak tamamen keyfi uygulamaların yapıldığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Diğer komisyonlarda da tamamen subjektif ve o anın verdiği bir psikoloji ve sadece o anda oluşan bir kanaat ile mülakatların yapıldığı, adayların yıllarını vererek hazırlandığı bir sınavda geleceklerinin tamamen komisyon üyelerinin bir kriter bulunmadan keyiflerine bırakıldığı, en basitinden mülakatlarda bir nebze dahi olsa keyfi uygulamalara son vermek adına Kart Çekme Usulü ile soruların sorulması gerekirken tamamen adamına göre soruların sorulduğu ve bunun neticesinde keyfi uygulamalara maruz kalınıldığı sınavın yapılış, uygulayış ve açıklanış tarzlarından ortaya çıkmıştır. Geçerli, objektif, şeffaf, haklı bir sıralamanın ve puanlamanın olduğu, herkese aynı soruların sorulduğu ve buna göre puanlama ve sıralama yapıldığı DHBT sınavında 97,74 puan alarak Türkiye 5.si olmuş birisinin mülakatta bu kadar yetersiz olmayacağını siz de takdir edersiniz.

Bu amaçla açıklanan mülakat sonucu neticesinde uğradığım haksızlığı dile getiren itiraz dilekçemi 26.02.2018 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndermiş bulunmaktayım. Fakat bütün sınav süresince bahsettiğim şeffaflık, objektiflik ve hak-hakkaniyet konularından uzak bir şekilde sınavı gerçekleştiren ve aynı mantıkla sınav sonuçlarını açıklayan bir kurumun benim itiraz dilekçemde de adil davranacağını düşünmediğimden, fakat yaşanan mağduriyetin sadece Diyanet işleri Başkanlığından kaynaklandığını ve sınavın Başbakanlığımız tarafından soruşturulması neticesinde hakkaniyetli bir sonucun elde edileceğini düşündüğümden, benim ve benim gibi bu sınav neticesinde mağdur edilen adayların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla şikayet ve istek dilekçemi sizlere yazmak mecburiyetinde kaldım.

Hakkın ve hakkaniyetin savunuculuğunun son kalesi olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı kurumunun benim ve benim gibi DHBT sınavında derece denebilecek puanlar ve sıralamalar elde edip de keyfi uygulamalar neticesinde hakkından edilmiş kişilerin haklarını savunmak ve gerekli tahkikatı yapıp şeffaflık ilkesini sağlamak amacıyla takdir etmeniz halinde bir Soruşturma Komisyonu'nun oluşturularak akıllarda soru işaretleri bırakmayacak şekilde yapılan Mülakat Sınavının ve sınavda oluşturulan puanlama mantığının soruşturularak aydınlatılıp, oluşan mağduriyetlerin ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.

Makamınıza güvenerek gereğini bilgilerinize arz ederim.