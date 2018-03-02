1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet sınav komisyonlarının verdikleri puan ortalamaları açıklanmıyor

Diyanet'in 9 bin 500 kişilik personel alımında, bazı mülakat komisyonları 60-80 puan aralığında puan verirken bazıları ise 85-100 aralığında puan verdi.
02 Mart 2018 13:23
Yazdır
Diyanet sınav komisyonlarının verdikleri puan ortalamaları açıklanmıyor

Diyanet'in 9 bin 500 kişilik personel alımında, bazı mülakat komisyonları 60-80 puan aralığında puan verirken bazıları ise 85-100 aralığında puan verdi.

Diyanet'in 9 bin 500 kişilik personel alımında, bazı mülakat komisyonları 60-80 puan aralığında puan verirken bazıları ise 85-100 aralığında puan verdi. İşte bir ziyaretçimizin görüşleri:

01.02.2018 tarihinde DENİZLİ ilinde girdiğim mülakattan 70,00 puan alarak kazanamadığımı tarafınızca açıklanan sonuçlarla öğrendim.

Başkanlığınızca açıklanan mülakat sonuçları hakkında verilen verilerde başvuru yaptığım grubun mülakat başarı taban puanının "89,3" olduğu görülmektedir. Daha önce girmiş olduğum fahri ve vekil mülakatlarında hafızlık kısmını başarıyla okumam, sorulan sorulara tamamen doğru cevaplamam nedeni ile 85,00 puan alarak İl 1.si olarak görevi ifa etmeye hak kazandım.

Denizli İlinde Sözleşmeli personel sınavında da bu düzeyde bir performans ile mülakatım tamamlanmış olmasına rağmen "70,00" puan aldım. Beklentilerimin çok çok altında bir puan ile karşı karşıya kaldım. Evraklarımın yeniden incelenerek değerlendirilmesini talep ediyorum.

Ayrıca; gerek sosyal medyada gerekse sınavlara giren tüm adaylar ile geçilen irtibatlar neticesinde, Ülke genelinde yapılan mülakat sınavlarında verilmiş olan puanların belli bir standart dahilin de değil de komisyondan komisyona ciddi farklılıklar gözlemlenmiş olup, bir komisyon puan ortalamasının "85/100" puan arasında iken başka bir komisyonun "60-80" puan aralığında olması ne kamu vicdanına ne hakkaniyete nede etik liyakat kurallarına uygun değildir.

Buradan anlaşılan belli bir komisyonda değilsen taban puanı (89,3) olan mülakatı kazanman imkansızın ötesinde bir durum ortaya çıkarmıştır.

Buradan hareketle mülakat yapan bütün komisyonların (komisyonda verilen toplam puan/komisyona giren toplam aday) ortalamalarının dikkate alınarak, girdiğim komisyonun verdiği puan ortalaması ile karşılaştırılıp itirazımın işleme sokulmasını ve şeffaflık adına tüm komisyon ortalamalarının istatistikinin olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istiyorum.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 11,884 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EKPSS adayları, 2018/1 tercihleri öncesinde, branş sıralamalarının güncellenmesini talep ediyor
02 Mart 2018 11:40		 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvurular başladı
02 Mart 2018 10:22
Diyanet'in Şanlıurfa mülakat komisyonunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
01 Mart 2018 16:06		 Askeri hekimlik için 250 tıp öğrencisi alınacak
01 Mart 2018 13:58
KDV kanun tasarısında kurumiçi uzmanlık yerine 2 bin kariyer kadro ihdası yer aldı
01 Mart 2018 12:20		 Gaziantep belediyesi müfettiş yardımcılığı sınavını keyfen iptal etti
01 Mart 2018 11:30
21.Dönem POMEM adaylarına yönelik bilgiler
01 Mart 2018 10:53		 Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
01 Mart 2018 10:15
Diyanet'in Pendik komisyonu Türkiye KPSS ikincisini eledi
28 Şubat 2018 18:11		 YSK 549 memur alacak
28 Şubat 2018 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gerçekler acıdır 1
Lidyalılar 1
Jeremain Lens 3
dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik 2
cuma namazında entry giren adam 6
4 ekim 2016 12801 polisin açığa alınması 3
Biz şimdi neyiz ciler 3
ağrı 2
trt'nin 208 şarkıya yasak getirmesi 2
bulgaristan dan gelen cevapsız çağrı 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam