Diyanet sınav komisyonlarının verdikleri puan ortalamaları açıklanmıyor

Diyanet'in 9 bin 500 kişilik personel alımında, bazı mülakat komisyonları 60-80 puan aralığında puan verirken bazıları ise 85-100 aralığında puan verdi.

Diyanet'in 9 bin 500 kişilik personel alımında, bazı mülakat komisyonları 60-80 puan aralığında puan verirken bazıları ise 85-100 aralığında puan verdi. İşte bir ziyaretçimizin görüşleri:

01.02.2018 tarihinde DENİZLİ ilinde girdiğim mülakattan 70,00 puan alarak kazanamadığımı tarafınızca açıklanan sonuçlarla öğrendim.

Başkanlığınızca açıklanan mülakat sonuçları hakkında verilen verilerde başvuru yaptığım grubun mülakat başarı taban puanının "89,3" olduğu görülmektedir. Daha önce girmiş olduğum fahri ve vekil mülakatlarında hafızlık kısmını başarıyla okumam, sorulan sorulara tamamen doğru cevaplamam nedeni ile 85,00 puan alarak İl 1.si olarak görevi ifa etmeye hak kazandım.

Denizli İlinde Sözleşmeli personel sınavında da bu düzeyde bir performans ile mülakatım tamamlanmış olmasına rağmen "70,00" puan aldım. Beklentilerimin çok çok altında bir puan ile karşı karşıya kaldım. Evraklarımın yeniden incelenerek değerlendirilmesini talep ediyorum.

Ayrıca; gerek sosyal medyada gerekse sınavlara giren tüm adaylar ile geçilen irtibatlar neticesinde, Ülke genelinde yapılan mülakat sınavlarında verilmiş olan puanların belli bir standart dahilin de değil de komisyondan komisyona ciddi farklılıklar gözlemlenmiş olup, bir komisyon puan ortalamasının "85/100" puan arasında iken başka bir komisyonun "60-80" puan aralığında olması ne kamu vicdanına ne hakkaniyete nede etik liyakat kurallarına uygun değildir.

Buradan anlaşılan belli bir komisyonda değilsen taban puanı (89,3) olan mülakatı kazanman imkansızın ötesinde bir durum ortaya çıkarmıştır.

Buradan hareketle mülakat yapan bütün komisyonların (komisyonda verilen toplam puan/komisyona giren toplam aday) ortalamalarının dikkate alınarak, girdiğim komisyonun verdiği puan ortalaması ile karşılaştırılıp itirazımın işleme sokulmasını ve şeffaflık adına tüm komisyon ortalamalarının istatistikinin olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istiyorum.